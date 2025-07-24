رئيس جامعة الجلالة: لا يمكن تدريس خريجي 2030 بعقلية ومناهج 1900

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إن طلاب السنة الأولى القادمين من مرحلة الثانوية العامة بحاجة إلى تطوير عدد من المهارات الأساسية التي تتطلبها الدراسة الجامعية.

وأضاف، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن من أبرز هذه المهارات هي اللغة الإنجليزية، التي أصبحت عاملاً حاسمًا في مستقبل الطلاب، سواء في سوق العمل داخل مصر أو خارجها.

وتابع، من التحديات التي تواجه طلاب السنة الأولى هو اعتمادهم الكبير على الدروس الخصوصية، مما يضعف قدرتهم على التعلم الذاتي.

وأكد أن البيئة الجامعية تختلف تمامًا عن التعليم المدرسي، حيث يُطلب من الطالب الاعتماد على المحاضرات والمراجع والكتب، وتطوير القدرة على البحث واستخلاص المعلومات، بدلاً من الاكتفاء بالحفظ والتلقين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس جامعة الجلالة على أن طرق التدريس التقليدية لم تعد مناسبة للعصر الحديث، خاصة مع دخول تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وظهور أدوات مثل ChatGPT. وأوضح أن أساليب التدريس الحديثة مثل التعلم النشط (Active Learning) والفصول المعكوسة (Flipped Classes) أصبحت ضرورية لتأهيل الطلاب للواقع المهني بعد التخرج.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت في تطبيق هذه الطرق، حيث يتم تزويد الطلاب بمواد دراسية قبل المحاضرة، ليتفاعلوا بشكل أعمق خلال الجلسات التعليمية.

وفي ختام حديثه، أقر الدكتور الشناوي بأن هناك مجالاً واسعًا لتحسين المستوى العلمي لطلاب المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الطموح نحو الأفضل لا يتوقف.

وقال إن بعض المهارات الأساسية مثل الرياضيات واللغة العربية بحاجة إلى تعزيز، داعيًا إلى إعادة النظر في طريقة تفكير الطلاب والتعامل مع المعرفة، خاصة في ظل التغيرات السريعة في أدوات وتقنيات التعليم. وأكد أن الهدف الأساسي هو إعداد خريجين قادرين على التفاعل مع المستقبل، وليس فقط اجتياز الامتحانات.



