خالد أبو بكر: الحكومة أدارت أزمة حريق سنترال رمسيس بكفاءة.. والإعلام دوره نقل الحقيقة.. فيديو

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر بطريقة تعامل الحكومة مع حادث حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا، أن استجابة الدولة كانت سريعة واحترافية، بدءًا من تحرك رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشكل فوري، وصولًا إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومنع تكراره.

وأكد أبو بكر خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار على أهمية تدفق المعلومات الرسمية للإعلام في وقت الأزمات، معتبرًا أن الشفافية وسرعة التصريحات عاملان أساسيان في تهدئة الرأي العام والحد من انتشار الشائعات.



وتابع "كلما سارعت الحكومة في إعلان الحقائق، كلما زادت ثقة الناس وتحققت المصلحة العامة."

وأوضح أن دور الإعلام في مثل هذه اللحظات لا يتمثل في الهجوم أو النقد السلبي، بل في نقل المعلومة بدقة وتوقيت مناسب.

وأضاف: "نحن لا نمارس دور المعارضة، بل نسعى لتوعية الناس وتقديم المعلومات الصحيحة، لأن غيابها قد يعرّض المواطنين للخطر."

وأشار إلى أن الإعلام يُعد شريكًا حقيقيًا في إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن حصوله على بيانات دقيقة منذ اللحظة الأولى لأي حادث يمكن أن ينقذ الأرواح ويحد من القلق المجتمعي.

أعرب أبو بكر عن رضاه الكامل عن أداء الحكومة في الأزمة، مشيدًا بسرعة تحرك المسؤولين وتشكيل فرق فنية لمعرفة أسباب الحريق.

وأكد أن نتائج التحقيق المرتقبة ستحدد المسؤوليات وتضع خطوات وقائية مستقبلية.

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كما نوّه إلى إشادة رئيس الوزراء بجهاز الحماية المدنية، واصفًا جهود رجال الإطفاء بـ"البطولية"، حيث ساهموا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع وقوع خسائر بشرية كبيرة.

وأشار أبو بكر إلى أن الحكومة بدأت العمل على خطة عاجلة لتحسين الطرق، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة المرورية. وأوضح أن رئيس الوزراء أعلن زيادة مخصصات الصيانة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الطريق الإقليمي يُعد مثالًا على المحاور المهمة التي تحتاج إلى تطوير دائم نظرًا لكثافة الحركة عليه، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة على تأمين حياة المواطنين من خلال بنية تحتية حديثة وآمنة.

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