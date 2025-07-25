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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

أسعار العملات
أسعار العملات
محمد صبيح

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث تراجع الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، في حين شهد اليورو والفرنك السويسري ارتفاعات طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية عالميًا.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.006 جنيه

سعر البيع: 49.146 جنيه

التغير: انخفاض طفيف بقيمة 0.17 جنيه تقريبا 

سعر اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 57.342 جنيه

سعر البيع: 57.510 جنيه

التغير: ارتفاع طفيف بنحو 0.06 جنيه  منطقة اليورو.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 66.036 جنيه

سعر البيع: 66.243 جنيه

التغير: تراجع بقيمة 0.17 جنيه  البريطاني.

سعر الفرنك السويسري

سعر الشراء: 61.465 جنيه

سعر البيع: 61.648 جنيه

التغير: صعود طفيف 

سعر الريال السعودي

سعر الشراء: 13.063 جنيه

سعر البيع: 13.101 جنيه

التغير: انخفاض بحوالي 5 قروش

سع الدينار الكويتي

سعر الشراء: 160.454 جنيه

سعر البيع: 160.963 جنيه

التغير: انخفاض بقيمة نصف جنيه تقريبًا 

سع الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 13.342 جنيه

سعر البيع: 13.381 جنيه

التغير: انخفاض محدود بنحو 5 قروش 

أسعار العملات أسعار العملات اليوم الجمعة تراجع الدولار الأمريكي

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