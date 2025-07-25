أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث تراجع الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، في حين شهد اليورو والفرنك السويسري ارتفاعات طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية عالميًا.
سعر الدولار الأمريكي
سعر الشراء: 49.006 جنيه
سعر البيع: 49.146 جنيه
التغير: انخفاض طفيف بقيمة 0.17 جنيه تقريبا
سعر اليورو الأوروبي
سعر الشراء: 57.342 جنيه
سعر البيع: 57.510 جنيه
التغير: ارتفاع طفيف بنحو 0.06 جنيه منطقة اليورو.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الشراء: 66.036 جنيه
سعر البيع: 66.243 جنيه
التغير: تراجع بقيمة 0.17 جنيه البريطاني.
سعر الفرنك السويسري
سعر الشراء: 61.465 جنيه
سعر البيع: 61.648 جنيه
التغير: صعود طفيف
سعر الريال السعودي
سعر الشراء: 13.063 جنيه
سعر البيع: 13.101 جنيه
التغير: انخفاض بحوالي 5 قروش
سع الدينار الكويتي
سعر الشراء: 160.454 جنيه
سعر البيع: 160.963 جنيه
التغير: انخفاض بقيمة نصف جنيه تقريبًا
سع الدرهم الإماراتي
سعر الشراء: 13.342 جنيه
سعر البيع: 13.381 جنيه
التغير: انخفاض محدود بنحو 5 قروش