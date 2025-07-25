ميسي وجوردي ألبا يتجنبان العقوبات بعد استبعادهما من مباراة كل النجوم

أكد مدرب إنتر ميامي، يوم الجمعة، عدم معاقبة ليونيل ميسي وجوردي ألبا على غيابهما عن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم، التي أقيمت يوم الأربعاء في أوستن، تكساس.

اختير اللاعبان للمشاركة في هذه المباراة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، لكنهما لم يشاركا في فوز فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم 3-1 على نجوم الدوري المكسيكي.

تنص قواعد الدوري على أن اللاعبين الذين يختارون عدم المشاركة في مباراة كل النجوم دون سبب طبي معتمد قد يواجهون الإيقاف لمباراة واحدة.

أشار خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، إلى أن فريقه "لعب أكبر عدد من المباريات حتى الآن هذا الفصل، وبفارق كبير"، وأن ميسي "أظهر إرهاقًا طبيعيًا بسبب عدد المباريات والدقائق التي لعبها"، وفقًا لشبكة ESPN.

وقال ماسكيرانو يوم الجمعة: "انظروا، يشعر اللاعبون دائمًا بعدم الراحة، خاصة عندما يلعبون كل ثلاثة أيام. لكن لحسن الحظ، (ميسي) يعود اليوم". نأمل أن يتمكن من التدرب مع المجموعة حتى نتمكن من الاعتماد عليهما في مباراة الغد. لم نتلقَّ أي عقوبة.

يستضيف إنتر ميامي فريق إف سي سينسيناتي مساء السبت في ملعب تشيس في فورت لودرديل، فلوريدا.

صرح ماسكيرانو أن ميسي، 38 عامًا، وألبا، 36 عامًا، سيكونان متاحين للمباراة حسب لياقتهما البدنية.

يتقاسم ميسي صدارة هدافي الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 18 هدفًا، ولديه 10 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم. كما شارك المهاجم الأرجنتيني أساسيًا في ست مباريات في كأس أبطال الكونكاكاف، وأربع مباريات في كأس العالم للأندية.

سجل ألبا هدفًا واحدًا وثماني تمريرات حاسمة في 18 مباراة بالدوري الأمريكي. أما المدافع الإسباني، فقد بدأ سبع مباريات في كأس الأبطال، ومباراة واحدة في كأس العالم للأندية.