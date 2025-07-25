المخرج عمر عبد العزيز: تزوجت بعد الأربعين وطلقت وعشت 20 سنة عزوبية

كشف المخرج عمر عبدالعزيز، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في عالم الإخراج، مشيراً إلى أنه شخصية يعشق الحرية والخصوصية.





وأضاف المخرج عمر عبدالعزيز، في لقاء ببرنامج "ست ستات" المذاع على قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة: "لازم الست تعرف طبيعة مهنة زوجها، عشان ميجوزش عليها وغيرتها تبدأ فى الظهور، وأرى أن الأنثى ليست سهلة، وانا كنت حاسس إن الوحدة أجمل من الجواز، والعيشة الحقيقية داخل البيت لازم تجمع ناس شبه بعض".



وتابع عمر عبد العزيز:"لما تزوجت زعلت لما لقيت الموضوع انتشر لإنى كنت عامل فرحى على الضيق عزمت فيه مرفت أمين ولبلبة وناس قريبين أوى منى، وفوجئت إن ناس زعلت وناس فرحت، وانا عاشق للحرية والزواج قفص يقيد حرية الرجل".

وتابع: تعودت على الحرية بشكل كبير، وعشت الوحدة سنين كتير وبحب أعيش لوحدى، وتزوجت بعد الأربعين لمدة 20 سنة وطلقت وعشت 20 سنة عزوبية، واكتشفت إنى بحب الخصوصية واللى طلقتها إنسانة عظيمة ومثقفة وكنت بحبها، لكنها كانت تسألنى دايما "إنت رايح فين؟".