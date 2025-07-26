قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تنال أجر تحرير 10 رقاب؟.. دعاء أوصى بترديده النبي مائة مرة
حماس تنفي اتهامات ترامب وتؤكد تقدم المفاوضات رغم التصعيد الإسرائيلي | تقرير
رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد
عبدالمقصود: الزمالك يحتاج لهذه المراكز..وفيريرا في مرحلة التعرف على اللاعبين
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
إمام عاشور برفقة زوجته فى إطلالة رومانسية | شاهد
دعاء الكرب وما يقال عند الأمور الصعبة.. ردده يفتح لك أبواب الفرج
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد
ترامب يتراجع عن تهدئة غزة ويدعو للتصعيد وسط أزمة إنسانية
أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.

أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.

ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).

 وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

قانون التعليم مجلس النواب مدارس تكنولوجية تخصصية قطاعات الإنتاج احتياجات سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ 50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

شركة فيولينج

‏أزمة طرد أطفال يهود من طائرة إسبانية.. هل فوضى جوّية أم تمييز ديني؟

ألمانيا

ألمانيا تعلق برامج الإقامة الإنسانية وتعلن تشديد سياسات الهجرة

حريق 

سوريا.. ارتفاع حصيلة القتلى في حريق بريف إدلب

بالصور

الزيوت النباتية.. هل تُدمّر شباب بشرتك؟

لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟
لزيوت النباتية: هل تُدمّر شباب بشرتك؟

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد