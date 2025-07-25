الخطيب يبحث مع نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته لليابان، اجتماعًا ثنائيًا مع كاتو أكيوشي، نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن آفاق الشراكة المستقبلية.

ورحب الجانب الياباني بزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اليابان، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لمصر بمعرض إكسبو 2025 – أوساكا، حيث تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز جسور التعاون وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاء ناقش مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في ضوء الاهتمام المشترك بتعزيز الاستثمارات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية.

ومن جانبه أشار كاتو أكيوشي، نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إلى التواجد الملحوظ للشركات اليابانية العاملة في مصر، داعيًا إلى استمرار الجهود الحكومية المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم خطط التوسع والنمو للشركات اليابانية في السوق المصري.