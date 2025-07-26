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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأسماء.. وكيل الأزهر يعلن أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول
صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب
منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص
583 درجة – 98.8%

المركز الثاني
حبيبة حسين محمد عيد حسن
منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد
582 درجة – 98.6%

المركز الثالث
حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان
منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا
580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر
فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة
منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية
580 درجة – 98.3%

المركز الخامس
دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود
منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص
578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر
فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى
منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي
578 درجة – 98%

المركز السابع
آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ
منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر
577 درجة – 97.8%

المركز الثامن
مالك شريف حسن محمود رضوان
منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم
576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر
نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد
منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي
576 درجة – 97.6%

المركز العاشر
الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد
منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي
575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر
هدى محمد محمود خلف
منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي
575 درجة – 97.5%

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