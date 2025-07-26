الطب 93.69% والهندسة 89.54%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

يتزايد البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، كما يبحث الطلاب عن تنسيق الازهر 2025، وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية رسميًا.

تنسيق الأزهر 2025

وتمثل مؤشرات تنسيق الأزهر 2025 المرجع الأساسي للطلاب في تحديد الكليات التي يمكنهم التقدم إليها، في ظل التوقعات بأن تتقارب الحدود الدنيا للقبول مع تنسيق العام السابق.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، الموافق 1446 هجريًا.

وقد بلغت نسبة النجاح العامة 53.99%، حيث وصلت إلى 65.01% في القسم العلمي، و45.50% في القسم الأدبي، مما يعكس توقعات محددة بشأن تنسيق الثانوية الأزهرية 2025.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع الأزهر الرسمي، وإدخال رقم الجلوس على الرابط التالي:

اضغط هنا لمعرفة النتيجة

وهنّأ الدكتور محمد الضويني الطلاب الناجحين، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانبهم، كما قدم شكره لأولياء الأمور على الدعم والمساندة، وعبّر عن تقديره الكبير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانية.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد الطلاب المتقدمين نحو 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، وأُجريت الامتحانات في أجواء منظمة وانتهت في 10 يوليو الجاري.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 67.52%. ونجح من إجمالي المتقدمين وعددهم 52,793 طالبًا، نحو 35,622 طالبًا وطالبة. وسجلت معاهد فلسطين نسبة نجاح 100%.

ما هي مؤشرات تنسيق الأزهر 2025؟

تشير مؤشرات التنسيق للعام 2025 إلى ثبات أو انخفاض طفيف في بعض الكليات مقارنة بتنسيق 2024 ، وفقًا لما حصل عليه الطلاب في امتحانات هذا العام.

ويمثل تنسيق الأزهر 2025 في كليات الطب والهندسة والصيدلة والإعلام وجهة بحث رئيسية، خاصة أن نسب النجاح لم تسجل قفزات كبيرة، ما يجعل تنسيق هذا العام قريبًا من سابقه.

تنسيق الثانويه الازهريه 2025.. كليات القمة ونسب القبول

فيما يلي تنسيق الثانويه الازهريه 2025 المتوقع، بناءً على تنسيق العام الماضي وهي مؤشرات فقط:

تنسيق طب الأزهر 2025

طب القاهرة (بنين/بنات): 618 درجة بنسبة 95.08%

طب دمياط (بنين/بنات): 613 درجة بنسبة 94.31%

طب أسيوط (بنين/بنات): 609 درجة بنسبة 93.69%

طب الأسنان القاهرة (بنين/بنات): 607 درجة بنسبة 93.38%

صيدلة القاهرة (بنين/بنات): 599 درجة بنسبة 92.15%

هندسة القاهرة (بنين/بنات): 582 درجة بنسبة 89.54%

هندسة قنا (بنين): 576 درجة بنسبة 88.62%

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الأزهر 2025 علمي

كلية العلوم – القاهرة: 516 درجة بنسبة 79.38%

الهندسة الزراعية – القاهرة: 518 درجة بنسبة 79.69%

اللغات والترجمة: 491 درجة بنسبة 75.54%

معهد فني التحاليل البيولوجية: 567 درجة بنسبة 87.23%

المختبرات: 559 درجة بنسبة 86%

الإعلام: 453 درجة بنسبة 69.69%

التجارة – القاهرة: 481 درجة بنسبة 74%

الزراعة – القاهرة: 478 درجة بنسبة 73.54%

التربية – القاهرة: 379 درجة بنسبة 58.31%

اللغة العربية: 435 درجة بنسبة 53.08%

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات

التمريض: 578 درجة بنسبة 88.92%

العلوم: 562 درجة بنسبة 86.46%

المعهد الفني للتمريض بمستشفى الأزهر التخصصي: 577 درجة بنسبة 85.69%

الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77%

الدراسات الإسلامية – الشريعة والقانون (بالإنجليزية): 488 درجة بنسبة 75.8%

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الازهر أدبي بنين 2025

اللغات والترجمة: 355 درجة بنسبة 56.35%

الإعلام: 440 درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون (بالإنجليزية): 496 درجة بنسبة 78.73%

التجارة – القاهرة: 429 درجة بنسبة 68.1%

التربية الرياضية – القاهرة: 357 درجة بنسبة 56.67%

أصول الدين – القاهرة: 351 درجة بنسبة 55.71%

اللغة العربية: 340 درجة بنسبة 53.97%

معهد معاوني القضاء: 353 درجة بنسبة 56.03%

تنسيق الازهر 2025 بنات أدبي

الإعلام: 519 درجة بنسبة 82.38%

الدراسات الإسلامية – الشريعة والقانون (بالإنجليزية): 494 درجة بنسبة 78.41%

التجارة – القاهرة: 406 درجة بنسبة 64.44%

معهد معاوني القضاء – الدراسات الإسلامية: 409 درجة بنسبة 64.92%

توزيع درجات الثانوية الأزهرية في تنسيق الأزهر 2025

القسم العلمي (650 درجة):

المواد الشرعية: 210

اللغة العربية: 160

المواد الثقافية: 280

القسم الأدبي (630 درجة):

درجة النجاح: 315

المواد الشرعية والعربية: 370

المواد الثقافية: 260