إسلام صادق يعلن عوده برنامج البريمو

أعلن الإعلامي إسلام صادق عن عودة برنامج البريمو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق:"اليوم ..السبت الموافق ٢٦ يوليه ٢٠٢٥ يعود برنامج البريمو في العاشرة مساءا على قناة Tenبعد الإجازة الصيفية ..لنبدأ سويا موسم رياضي جديد ..يسعى فيه كل فريق العمل لتقديم محتوى إعلامي صحفي جرئ وكاشف للحقائق في كافة كواليس الكرة المصرية بالإضافة إلى تصريحات ساخنة من نجوم البرنامج وضيوفه كما أعتادتم على مدار الأعوام الماضية.. سأتولى تقديم البرنامج اليوم وعلى مدار الأسبوع الجاري لحين عودة النجم الكبير الكابتن محمد فاروق من إجازته ويمارس عمله بشكل طبيعي.. يتواجد في حلقة اليوم النجمين ..مجدي طلبه ومحمود ابو الدهب وأنتظروا مفاجأت وكواليس ساخنه تذاع لأول مرة بدءا من اليوم وعلى مدار الموسم بأكمله.. تحياتي لكافة جماهير الكرة المصرية والعربية بمختلف إنتماءاتها".

وكان قد طمأن الإعلامي إسلام صادق جماهير الكرة المصرية والعربية على الحالة الصحية لأسطورة التدريب الكابتن حسن شحاتة، بعد إجرائه جراحة عاجلة تكللت بالنجاح خلال الساعات الماضية.

وكتب صادق، عبر صفحته الرسمية فيس بوك :٠ خالص الدعاء للأسطورة النجم الكبير حسن شحاتة أحد رموز الكرة في الشرق الاوسط الذي أجرى جراحة عاجلة ناجحة خلال الساعات الماضية.



وتابع: “وتلقى نجله كريم اتصالات من شيوخ وأمراء في الدول العربية والخطيب وحسين لبيب وعدد من نجوم الكرة المصرية و العربية للاطمئنان عليه”.