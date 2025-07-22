طارق يحيى: حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم.. وحالته مستقرة

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق غادر المستشفى عصر اليوم.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حسن شحاتة خضع لعملية في القناة المرارية بعد إصابته بالصفرا خلال الأسابيع الماضية.



وأضاف: حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم وحالته مستقرة ولكن يحتاج إلى مزيد من الراحة

وتابع: نجوم ورموز الكرة المصرية كانوا في مساندة أيقونة الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة

من ناحية أخرى قال طارق يحيى: أحمد فتوح يحتاج إلى قرصة ودن كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح يلعب في ناد كبير بحجم الزمالك لابد أن يدرك ذلك جيدا.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .

وأختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: لا اعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه