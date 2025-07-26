قناة السويس: استدامة الملاحة وكفاءة الأطقم أبرز عوامل التفوق العالمي

أكد الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس تضع الاستدامة والكفاءة التشغيلية على رأس أولوياتها؛ لضمان عبور آمن وسريع للسفن، مشيرًا إلى أن القناة تسمح للسفن بالعبور من الشمال إلى الجنوب في 11 ساعة فقط، وتعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمات البحرية بأعلى جودة؛ مما يعزز من استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يزيد من زمن الرحلة بمقدار 15 يومًا، ويستهلك وقودًا أكبر، ما يؤدي لانبعاثات كربونية مرتفعة، موضحًا أن قناة السويس وفرت 55 مليون طن من الانبعاثات في عام 2023 فقط.

وكشف عن أن من بين 26 ألفا و400 سفينة مرت في 2023، لم تحدث سوى 17 حادثة بسيطة، تم التعامل معها خلال 35 إلى 45 دقيقة، وهو معدل شبه صفري عالميًا.

ونوه بامتلاك القناة لـ"أكبر مركز محاكاة وتدريب بحري في الشرق الأوسط"، يؤهل المرشدين والبحارة، ويستقبل متدربين من دول أجنبية، مؤكدًا أن العنصر البشري المدرب هو أحد أسرار تفوق القناة عالميًا.