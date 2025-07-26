عائلات المحتجزين: ندعو لمظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

أعلنت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عن أنهم يدعون إلى مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل وإعادة ذويهم، وذلك بحسب ما جاء في بيان عاجل على القاهرة الإخبارية.

من جانبه؛ قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المنطقة المحيطة بالمعبر تشهد أوضاعًا أمنية متوترة، في ظل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، لافتًا إلى سماع دوي اشتباكات وإطلاق نار وقذائف منذ قليل، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وأكد أن هذه الظروف تجعل من معبر رفح منطقة عمليات، لا تصلح حاليًا للمرور الآمن من الجانب الفلسطيني.

وأوضح المطعني ، خلال رسالة له على الهواء، أن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال يعمل على مدار الساعة دون انقطاع، في ظل جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

