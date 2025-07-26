محافظ شمال سيناء: تنسيق مصري مكثف لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تبذل جهودًا سياسية وميدانية مكثفة بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تصاعد حدة الأزمة الإنسانية هناك.

أوضح "مجاور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن هناك مباحثات جارية تشمل الوفد المصري والقطري وحركة حماس والجانب الإسرائيلي، أسفرت خلال الأيام الثلاثة الماضية عن دخول مساعدات من معبر كرم أبو سالم، مشددًا على أن "هذا الأمر لا يمكن إنكاره"، ويأتي في إطار تنسيق مصري واضح مع مختلف الدول المتعاونة.

وأضاف “الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءً، وهناك مؤشرات واضحة على اقتراب المجاعة. ما بين من قد يتجه نحو إسرائيل، أو يرمي نفسه في البحر، أو يلجأ إلى شمال سيناء، كان لا بد أن تتحرك الدولة وقد قامت بالفعل بهذا الدور.”

وأشار إلى أن مصر تواجه حملة تشويه ممنهجة على أكثر من محور، وليس فقط في ملف فلسطين، قائلاً: “أي نجاح تحققه الدولة يُقابَل بهجمات، نحن مستمرون في إدخال كميات كبيرة من المساعدات خلال الساعات المقبلة، ونعمل على محورين متوازيين: سياسي لضمان الدعم الدولي، وعملي لضمان استمرار دخول المساعدات والمصابين.”