وزير الخارجية: توجيه رئاسي بالاهتمام بغرب أفريقيا لأهميتها الاستراتيجية

علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات للنيل للاخبار :" توجيه من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب افريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية ".



وتابع بدر عبد العاطي :" مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل الثلاث وهم دول تقع في إطار الجوار الاستراتيجي لمصر ".

واكمل بدر عبد العاطي :" هناك فرص تجارية واقتصادية كبيرة في دول غرب أفريقيا ".



وتابع بدر عبد العاطي :" لدينا علاقات جيدة مع تشاد ونيجيريا والسنغال التي تعد البوابة الحقيقية لمنطقة الغرب الأفريقي "، مضيفا:" كنت سعيد بإتمام هذه الجولة في هذا التوقيت لما يعكس أولوية الدولة المصرية للتعميق العلاقات مع القارة الافريقةي .