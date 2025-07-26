حلمي النمنم: جماعة الإخوان نشأت ضد الدولة الوطنية بعد ثورة 1919

قال الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان نشأت بالأساس؛ لمعاداة فكرة الدولة الوطنية التي بدأت تتبلور في مصر بعد ثورة 1919، مؤكدًا أن الثورة، رغم أنها أسفرت عن استقلال مشروط؛ فإنها وضعت الأسس لدولة حديثة ذات مؤسسات.

نتائج الاستقلال

أضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن من أبرز نتائج الاستقلال، تأسيس وزارة الخارجية، وبدء مصر في افتتاح سفاراتها ونشر سفرائها حول العالم باعتبارها دولة مستقلة.

وأوضح أن هذه الدولة الوليدة أزعجت أطرافًا عدة، على رأسها بريطانيا، التي كانت ترفض مغادرة مصر بالكامل؛ بسبب مصالحها الاستراتيجية، خاصة في قناة السويس.

ولفت إلى أن بريطانيا كانت مستعدة لمنح مصر حكمًا ذاتيًا محدودًا، يشمل وزارات مثل التعليم والداخلية، لكن مع احتفاظ لندن بالسيطرة على مفاصل حساسة، مثل منع تأسيس جيش وطني، وإبقاء قناة السويس تحت السيطرة البريطانية.