الليلة .. حلمي النمنم وسعيد الشيمي في ضيافة ستوديو إكسترا

أعلنت الإعلامية لما جبريل أن حلقة اليوم من برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» تتضمن حوارًا مميزًا مع الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، يتناول خلاله عددًا من القضايا الثقافية والفكرية التي تهم الشأن العام، وذلك في حوار تديره الإعلامية نانسي نور.

وأضافت نانسي نور، خلال تقديمها للبرنامج، أن الحلقة تشمل أيضًا لقاءً خاصًا مع مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد الشيمي، حيث يستعرض ذكرياته وحكاياته من زمن السينما الذهبية، في حديث يحمل عبق التاريخ والإبداع الفني.

الموسيقار الراحل زياد الرحباني

وتتضمن الحلقة فقرة «اشتباك» التي تطرح نقاشًا حول مفاضلة الجمهور بين الشراء من الإنترنت أو من أرض الواقع، فضلًا عن تخصيص فقرة خاصة عن الموسيقار الراحل زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والمسرح العربي.