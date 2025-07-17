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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي النمنم: مصطلح "الشرق الأوسط" مضلل ويهدف لدمج إسرائيل بالمنطقة

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق
حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق
علي مكي

انتقد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ما وصفه بـ"المصطلحات المضللة" التي تُستخدم للتأثير على وعي الشعوب في المنطقة، وعلى رأسها مصطلح "الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذا التعبير يهدف إلى تغييب الهوية العربية لصالح مشروع دمج إسرائيل داخل الإقليم.

وقال "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن "مصطلح الشرق الأوسط يقطع الطريق عن استخدام مصطلح ‘العالم العربي’.

والهدف من ذلك هو جعل إسرائيل كأنها جزء طبيعي من المنطقة"، لافتًا إلى أن التفوق العسكري الإسرائيلي الذي بدأ منذ عام 1948 لم يعد يقتصر على القوة المسلحة فقط، بل امتد أيضًا إلى التفوق الاستخباراتي.


وأضاف: "هذا يعني أننا أمام خطاب يُمهّد للقبول بإسرائيل كقوة ضامنة للأمن في المنطقة، وكأنها الوصي على حلّ النزاعات"، محذرًا من محاولات لإعادة تشكيل خارطة النفوذ في المنطقة لتعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى.


وأشار النمنم إلى ما وصفه بـ"السيناريوهات المطروحة في الملف السوري"، معتبرًا أن إسرائيل قد تستغل الأحداث هناك، خاصة ما يتعلق بالدروز، لتبرير تدخلها تحت غطاء "حماية الأقليات"، والدفع نحو إقامة مناطق منزوعة السلاح بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. 

وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم الشرق الأوسط

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