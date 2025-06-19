حلمي النمنم: معدلات عنف الإخوان كانت ستزداد في الشارع المصري لو لم تنجح ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر كانت ستكون دولة فاشلة لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، خاصة أن جماعة الإخوان عديمي الكفاءة والوطنية، وسيكون هناك صراعات تعطل مصالح الشعب

وقال النمنم، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن معدلات العنف كانت ستزداد في الشوارع، خاصة بعد موقف الجماعة من الأقباط والمؤسسات الوطنية، وسيكمون هناك عمليات عنف كبيرة جماعة االخوان كان لديها قوائم للعزل وقوائم إغتيالات للرموز الوطنية.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه كان سيتم عمل إبادة للثقافة في مصر، خلال فترة حكم الجماعة، ولكن بفضل الثورة تم إنقاذها.