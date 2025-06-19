حلمي النمنم: المشير طنطاوي كان رجلا وطنيا.. والقوات المسلحة حمت مصر بعد 2011

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ان دور الجيش في ثورة 30 يونيو بدأ قبلها، مشيرا إلى أن هذا الدور بدأ في 25 يناير 2011، وتعرض الدولة المصرية لمخاطر عديدة في تلك الفترة، وحمت القوات المسلحة الدولة المصرية.

وقال حلمي النمنم، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن القوات المسلحة لم تنحاز لأي مرشح في تلك الفترة، خاصة بعد ترشح أحمد شفيق، ومحمد مرسي، مؤكدا أن المشير طنطاوي في ذلك الوقت كان رجل وطني، وترك الكلمة للشعب.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان حاصرت المؤسسات الرافضة لهم ولأعضائهم”، لافتا إلى أن هذا الصدام أدى إلى ما حدث في ثورة 30 يونيو".