حلمي النمنم: جماعة الإخوان كان لديها مشاكل وصراعات مع وزارة الثقافة والمثقفين في مصر

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الاخوان كان لديها مشاكل وصراعات مع وزارة الثقافة والمثقفين في مصر، مشيرا إلى أن طه حسين تحدث عن حسن البنا ووصفه بالمدرس، مما جعل جماعة الاخوان يكون لديها كراهية للثقافة.

وقال النمنم، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الإعلام المصري قام بعمل دور بطولي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدا أنه كان موقف وطني لا يستطيع أحد أن يقلل منه.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن معدلات العنف كانت ستزداد في الشوارع، خاصة بعد موقف الجماعة من الأقباط والمؤسسات الوطنية، وسيكمون هناك عمليات عنف كبيرة جماعة الإخوان كان لديها قوائم للعزل وقوائم إغتيالات للرموز الوطنية.