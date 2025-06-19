حلمي النمنم: جماعة الإخوان لديها كراهية لمفهوم الدولة الوطنية

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن جماعة الاخوان لديها كراهية لمفهوم الدولة الوطنية، مشيرا إلى أنهم يكرهون مصر والدول العربية الداعمة لمصر.

وقال النمنم، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن أي صراع داخل الأردن خلال الفترة الحالية، تراقبه إسرائيل، حتى تستغل ما يحدث ويكون لها تدخلات مباشرة.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان لديهم عداء للدولة الوطنية، مؤكدا أن هذا العداء بدأ منذ عهد سيد قطب، والمقولة الشهيرة “الوطن عبارة عن حفنة من التراب العفن”