جهاز لوحي ذكي بسعر اقتصادي.. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

أصبح جهاز Redmi Pad 2 اللوحي الاقتصادي من شاومي- الذي أُطلق في يونيو 2025- متاحا الآن لجمهور عالمي أوسع. وقد طُرح الجهاز بالفعل في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو الآن مُدرج على AliExpress للمشترين الدوليين.



مميزات جهاز Redmi Pad 2

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة قياس 11 بوصة بدقة 2560 × 1600، ومعدل تحديث 90 هرتز، وعمق ألوان 10 بت. كما يتضمن تقنيات متعددة للعناية بالعينين للاستخدام المطول دون إجهاد.

ويعمل جهاز Redmi Pad 2 بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت.

يدعم الجهاز اللوحي توسيع سعة التخزين عبر بطاقة microSDXC حتى 2 تيرابايت.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط. أما بالنسبة للتصوير، فيضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والصور الشخصية (سيلفي).

تشمل الميزات الأخرى تقنية WiFi 5، وأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل HyperOS 2.1، كما أنه متوافق مع قلم Redmi الذكي، مما يُتيح لك تدوين الملاحظات والرسم.

التسعير والتوافر

يتوفر الآن طراز Redmi Pad 2 المزود بتقنية WiFi فقط على AliExpress بسعر يبدأ من 161.11 دولار أمريكي، كما يتوفر طراز 4G بسعر يبدأ من 318.05 دولار أمريكي.