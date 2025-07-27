أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منصور عبد الغني إنه مع بدايات الساعات الأولى من اليوم تسبب عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي بمحافظة الجيزة، في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه تم توفير بعض مصادر التغذية الكهربائية لبعض المناطق، وبقيت مناطق أخرى تم العمل على مدار الساعات الماضية على حل تلك الأزمة.

أسباب فنية وراء الحدث

وكشف «عبد الغني» أن العطل كان في كابلات واحد واثنين والذين يغذون محطة كهرباء، وأن الأسباب كانت فنية ويجري العمل على فحصها لتحديدها بدقة، خاصة بالكابل الذي حدثت به الأزمة.

ولفت إلى أن هذا العطل ممتد وفقا لما تم الكشف عنه لمنطقة ممتدة مسافة أخرى، لافتا إلى أنه تم توصيل الكهرباء إلى محطة المياه، ونجحت الفرق العاملة على إصلاح العطل في توفير التغذية الكهربائية لتشغيل محطة المياه.

مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على الانتهاء من إصلاح بعض الوصلات في الأماكن التي كانت متضررة، لتعود الأمور بصورة جيدة.