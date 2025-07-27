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محافظة الجيزة: إعادة الكهرباء واستئناف تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة: إعادة الكهرباء واستئناف تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، عن إعادة إطلاق التيار الكهربائي وعودة محطة مياه جزيرة الدهب للعمل وبدء ضخ المياه تدريجياً للمناطق المتأثرة وفقاً لطبيعة المواقع والمرتفعات.

كان قد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب .

وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة  مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.

وأضاف النجار أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُنفذ حالياً أعمال الإصلاح بالتنسيق مع فرق المرافق من كهرباء وغاز ومعدات حي جنوب الجيزة مشيراً إلى أن فرق الصيانة تعمل على قدم وساق لتغيير الكابلات المتضررة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ساعة يليها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة تدريجيًا، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية.

وأكد محافظ الجيزة، أن الجهود الحالية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث سجّلت الشبكة القومية للكهرباء أمس السبت أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات، بزيادة 800 ميجاوات خلال يوم واحد فقط، وفقاً لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وهو ما يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.

وأكد المحافظ: "حرصي على التواجد الميداني يأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان سرعة إنهاء الأعمال الفنية، وعدم تكرار الانقطاع، وعودة التيار الكهربائي وتشغيل الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".

ووجّه النجار الشكر لفرق العمل الميدانية وشركة الكهرباء على سرعة التحرك والاستجابة، مؤكداً أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ لضمان تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.

وتتقدم محافظة الجيزة للمواطنين بخالص الاعتذار عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به، مؤكدة أن فرق العمل الميدانية والأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وعودة الخدمة بشكل مستقر وآمن، مع الحرص الكامل على تقليل أي آثار محتملة على المواطنين.

محافظة الجيزة ضخ المياه محافظ الجيزة محطة مياه جزيرة الدهب محطة مترو ساقية مكي

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