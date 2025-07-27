نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خط الصرف الصحي بمنطقتي المتربة والحفرية بأوسيم

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مشروع خط الصرف الصحي بمنطقتي المتربة والحفرية بمركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدا لتشغيل خط الصرف الصحي ودخوله الخدمة الفعلية بمنطقة المتربة.

ومن ناحية أخرى أجرى نائب المحافظ معاينة علي الطبيعة لقطعة أرض أملاك دولة بالقرب من محوري كمال عامر وروض الفرج لدراسة إمكانية استغلالها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة علي زيادة عدد المشروعات الخدمية بنطاق القري لتحسين مستوي الخدمات التي تقدم بها والعمل على راحة المواطنين.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق، ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم، والمهندسة دعاء امين مدير إدارة نزع الملكية بجهاز تعمير القاهرة الكبري والمهندس طارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي منطقة المتربة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد كمال مدير عام الصرف الصحي ببشتيل بشركة مياة الجيزة وعصام ابو العلا رئيس جهاز شبكات المرافق بالمحافظة ومسؤولي جهاز التعمير وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشركة الغاز والشركة المنفذة للأعمال.