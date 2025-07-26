قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من جنوب قطاع غزة
مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر
هدف الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم صفقة أجنبية | خاص
وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة
حقيقة إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي.. رد من الأهلي واللاعب
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 26-7-2025
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين
بينهم فتاتان.. حبس 6 أشخاص مارسوا البلطجة فى شبرا الخيمة
علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: "كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية"
جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 42 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، دعمًا للمربين وحفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة الحيوانية كونها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم الفني والبيطري للمربين والمزارعين بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الطب البيطري بالجيزة، كشف عن تحصين 42124 رأس ماشية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، وجدري الضأن، وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.

وفي مجال إدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم إصدار 310 تصريحات لذبح 324000 طائر، ليبلغ إجمالي مذبوحات الدواجن 956162 طائرًا، بالإضافة إلى ذبح 6218 رأس ماشية بالمجازر الحكومية، بهدف توفير لحوم آمنة وصحية للأسواق.

وفي إطار جهود الصحة العامة ومكافحة الأمراض المشتركة، واستمرارًا لجهود تحسين السلالات، تم إجراء اختبارات البروسيلا لـ 908 رؤوس ماشية، وتحصين 437 رأسًا، إلى جانب إجراء اختبارات الدرن لـ 542 رأسًا من الأبقار والجاموس، وتحصين وتعقيم 436 كلبًا ضالًا، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفيما يخص التوعية والإرشاد، تم عقد 266 ندوة توعوية تناولت أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 1379 رأس ماشية.

كما شهدت القوافل البيطرية المجانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث بالبدرشين، العلاج لـ 4802 حالة، إضافة إلى التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة في رعاية الخيول.

وفي مجال التفتيش على اللحوم، تم ضبط نحو 11 طنًا من مصنعات وهياكل ومفروم الدواجن، والدهون، والدبرويات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 31 محضرًا، تنفيذًا لدور المديرية في حماية صحة المواطنين من السلع الغذائية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة الثروة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

والد احمد المسلمانى

بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

ترشيحاتنا

الصلاة

الأزهر يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة بطريقة سهلة وميسرة

حكم التشاؤم من شهر صفر

حكم التشاؤم من شهر صفر وغيره من الأيام أو الشهور.. الإفتاء تجيب

الحر الشديد

دعاء الحر الشديد والرطوبة .. اللهم قنا عذاب نار جهنم وزمهريرها

بالصور

فقدان الوزن وتقوية المناعة.. 10 فوائد مذهلة في تناولت الجرجير يوميا

فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا

بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
زيكر 001

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد