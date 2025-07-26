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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل وزير الشباب تمهيدًا لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر ديوان عام المحافظة في إطار برنامج زيارة يتضمن عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية لمتابعة سير العمل بها، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب من مختلف الفئات العمرية.

ويشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي في نُزل الجيزة الدولي، بهدف دعم رياضات السباحة وتوفير بيئة تدريبية متطورة للشباب والناشئين.


كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة، منها: ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، وملعبان نجيل صناعي (ثلاثي وخماسي) بمركز شباب ساقية مكي، وملعبان (خماسي وسداسي) بمركز شباب جزيرة الدهب.


ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجولة الميدانية بمحافظة الجيزة تُجسّد رؤية الدولة في دعم وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون المنشآت الشبابية والرياضية منارات تنموية تُلبّي احتياجات المواطنين وتُعزز من دور الرياضة في بناء الإنسان.

وأشار وزير الشباب إلى أن افتتاحات اليوم تتضمن عددًا من المنشآت التي تم تطويرها وفق أحدث المواصفات، بما يخدم شباب الجيزة ويوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والممارسة الرياضية مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الشبابية بمختلف المحافظات.


ومن جانبه أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن ترحيبه بالسيد وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية وبشكل خاص داخل محافظة الجيزة.
كما أشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويُعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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