وزير التموين: نستهدف السيطرة على الأسعار والوصول للمواطنين بأفضل نتائج

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بالقاهرة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووفقا لتقرير عرضه برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة»، قال وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الهدف الأساسي هو السيطرة على الأسعار والوصول للمواطنين بأفضل نتائج، لافتا إلى أن الأسعار تختلف تماما عن مثيلتها في السوق.

تحقيق توازن في السوق

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن افتتاح مثل تلك الأسواق تحقق توازن في السوق وتعمل على توافر الاتاحة للسلع، ويجعل المواطنين يراقبون الأسعار بشكل أساسي.

وشهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية اليوم، إقبال كبير من الأهالي للحصول على المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلتها بالأسواق.