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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يناقش مع قيادات مخابز القاهرة الكبرى توسيع أنشطة الإنتاج والمعارض

وزير التموين خلال الاجتماع
وزير التموين خلال الاجتماع
محمد صبيح

 عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة الأداء العام، واستعراض الوضع التشغيلي والإنتاجي، والوقوف على التحديات وسبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير شركات الصناعات الغذائية والمخابز العامة، وتعظيم دورها في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة والشركة التابعة، منهم: اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عادل الخطيب، العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن شركة المخابز اللواء علي أشرف، العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس محمد عبد الكريم، العضو المنتدب الفني.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لنشاط إنتاج الخبز البلدي المدعم بمخابز الشركة، باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة الدعم الغذائي، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بجودة الخبز المنتج، ومعايير سلامة الغذاء، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل مواقع الإنتاج.

ووجه الوزير بضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والتوسع في إنتاج المخبوزات المتنوعة، والحلويات، والمكرونة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الحضور التنافسي لمنتجات الشركة في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية.

25 معرض سلعي

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة مخابز القاهرة الكبرى من خلال شبكة المعارض والمنافذ التابعة لها، حيث تمتلك الشركة حاليًا 25 معرضًا سلعيًا ثابتًا، بالإضافة إلى منافذ بيع متحركة تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في تحقيق الاتاحة واستقرار الأسعار، ويعزز من وصول السلع إلى المواطن بسهولة ويسر.

ووجه الدكتور شريف فاروق بضرورة إعداد تقارير أداء دورية تتضمن مؤشرات التشغيل والجودة والإنتاج، ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو لوجستية على وجه السرعة، وتعزيز جهود التسويق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوسيع قاعدة المستهلكين، مؤكدًا على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتأهيلهم وفقًا لأفضل الممارسات الصناعية والغذائية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعمها الكامل للشركات العامة، بما يضمن تحسين جودة المنتج، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني

وزير التموين مخابز القاهرة القابضة للصناعات الغذائية منظومة العمل جودة الخدمات

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