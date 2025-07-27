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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تطلق سوق "اليوم الواحد" بالجمالية.. أسعار مناسبة وسلع متنوعة لخدمة المواطنين

سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية
سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سوق “اليوم الواحد” بحي الجمالية، وذلك بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا.

ويضم السوق عددًا من الباكيات الثابتة والسيارات المتنقلة التي تقدم تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات، والفواكه، ومنتجات البقالة الجافة والمنظفات، بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من العارضين من القطاع الخاص ومنافذ شباب الخريجين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في التوسع في مبادرة أسواق “اليوم الواحد”، التي أثبتت نجاحها في مرحلتيها الأولى والثانية في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتُعد مبادرة “أسواق اليوم الواحد” إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض منها في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير المنتجات في المناطق الأكثر احتياجًا. 

وتُنفذ هذه المبادرات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين، من خلال تنسيق دائم لإقامة هذه الأسواق في أماكن متفرقة وبشكل دوري، بما يعزز من فرص الوصول المباشر للسلع الأساسية، ويدعم مشاركة المشروعات الصغيرة والشباب في منظومة العرض والتوزيع.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر عن سعادته بإقامة السوق في حي الجمالية، مشيرًا إلى حرص محافظة القاهرة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وسهولة.

وشهد الافتتاح إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها، وطالبوا بتكرار التجربة وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من الأحياء على مستوى محافظة القاهرة.

التموين التجارة الداخلية القاهرة اليوم الواحد السلع

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