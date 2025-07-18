قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. ازدحام في هذه المناطق
30 سلعة مخفضة.. التموين تواصل صرف مقررات دعم يوليو 2025
بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟
الاستفتاء أكثر من مرة بانتخابات الشيوخ يغرمك 500 جنيه.. احذر هذه الأفعال
ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
خالد الغندور عن موقف وسام أبو علي مع الأهلي: يوم ليك ويوم عليك
محاولة اغتيال ترامب تطيح بـ 6 من عناصر الخدمة السرية.. تحقيقات تكشف إخفاقات أمنية جسيمة
خطوة غير مسبوقة.. دولة أوربية تعلن إجراء قاسي ضد بن غفير وسموتريتش
سقوط كوبري المشاة على الطريق الزراعي بطوخ بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بلودر
طقس اليوم| شديد الحرارة بالمحافظات.. وأمطار ورياح بعدة مناطق
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اشتري الآن
أخبار العالم| ترامب يبدي استياءه لنتنياهو بعد قصف كنيسة في غزة.. وسوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

30 سلعة مخفضة.. التموين تواصل صرف مقررات دعم يوليو 2025

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات. 

وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025

السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.

السلع الغذائية الأساسية

  • زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
  • سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
  • مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
  • دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
  • عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
  • فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

منتجات الألبان والمعلبات

  • جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
  • جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
  • تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
  • مربى 350 جم: 16 جنيهًا.

المنظفات ومنتجات العناية

  • مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
  • مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
  • صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
  • سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
  • إضافات غذائية ومنتجات أخرى
  • ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
  • بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
  • بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

صرف السلع التموينية يوليو 2025: مواعيد وآليات جديدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية

وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.

وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:

تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.

تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.

التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.

المواطنون يشيدون بثبات أسعار السلع التموينية

وزارة التموين أسعار السلع التموينية السلع التموينية لشهر يوليو 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

ترشيحاتنا

أوكرانيا

قائد قوات الناتو: نعمل على نقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن

سوريا

سوريا.. اشتباكات بين العشائر والدروز بالتزامن مع ضربات جوية إسرائيلية

صورة أرشيفية

إعلام سوري: طائرات إسرائيلية قضت على فرقة عشائرية من 50 مقاتلا في ريف حمص

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد