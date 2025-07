أمازون مصر تطلق يوم برايم 2025 بخصومات استثنائية وشراكات موسعة

أكد عمر الصاحي المدير العام لشركة أمازون مصر أن يوم برايم هو من أكبر مواسم التسوق العالمية لشركة أمازون حصرياً لأعضاء برنامج برايم، ونقدم فيه عروضاً رائعة وخصومات حصرية، تحقق قيمة مضافة لتجربة تسوق عملائنا.

وأضاف الصاحي، أننا نستعد لموسم برايم 2025 في مصر بشكل مختلف، وللعام الثاني على التوالي، نقدم التخفيضات على مدار أسبوع كامل، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل استجابة واضحة لتفضيلات العملاء.

ولفت إلى أنه قد أظهرت دراسة أجرتها شركة HarrisX أن 80٪ من المتسوقين يفضلون فترات التخفيضات الأطول، لأنها تمنحهم الوقت الكافي لتصفّح المنتجات واتخاذ قرارات الشراء براحة وثقة.

ونوه إلى أنه ستشهد فعاليات يوم برايم خصومات استثنائية بداية من 25 حتى 31 يوليو على مئات الآلاف من المنتجات في فئات متعددة تشمل منتجات الجمال والعناية الشخصية والموضة ومنتجات البيت والمطبخ والإلكترونيات، وأكثر من ذلك، بهدف توفير تجربة تسوق فريدة ومميزة للعملاء في مصر.

وأشار إلى أنه ستشمل عروض يوم برايم تعاوناً استراتيجياً مع البنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، وبنك مصر، بالإضافة إلى شركات رائدة مثل فودافون وفاليو وبيباساطة (Bebasata)، لتوفير خصومات مباشرة وخيارات تقسيط بدون فوائد، مما يعزز من سهولة ومرونة عملية التسوق.

وأكد الصاحى ان يوم برايم حدث يعكس التزام أمازون مصر الراسخ بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، وتمكين العلامات التجارية المحلية والعالمية من الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، مع ضمان تقديم قيمة وجودة متميزة في تجربة التسوق.

وعن تقيم أداء أمازون في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وأبرز النجاحات التي تحققت قال الصاحى انه منذ بدايه تواجدنا في مصر في عام 2017، ثم إطلاق أمازون مصر في عام 2021، كانت رؤيتنا واضحة، حيث أن نكون شريك في تطوير مشهد التجارة الإلكترونية في مصر من خلال الاستثمار المستمر والنمو المستدام.

وركزنا خلال هذه السنوات على تعزيز بنيتنا التحتية وتوسيع مراكز التوزيع، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، والخدمات اللوجستية لضمان تجربة تسوق أكثر كفاءة وسلاسة لعملائنا.

وفي إطار التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا، عملنا على توسيع نطاق المنتجات المعروضة بشكل كبير، لنوفر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الفئات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، بما يضمن حرية أكبر في الاختيار وجودة متميزة في كل عملية شراء.

وأشار إلى أنه وفرنا لعملائنا خيارات دفع متعددة من خلال تعاون استراتيجي مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتقديم خصومات بنكية فورية وخطط تقسيط بدون فوائد، إلى جانب التعاون مع مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش (Vodafone Cash) لتقديم عروض حصرية تسهّل عمليات الدفع الرقمي. كل ذلك جعل التسوق عبر أمازون مصر أكثر سهولة.

وعن دور أمازون مصر فى دعم البائعين المحليين وخاصة صغار المصنعين والأسواق الناشئة قال الصاحى “ نؤمن في أمازون أن تمكين البائع المحلي ليس خياراً، بل ضرورة لخلق منظومة تجارة إلكترونية مستدامة” لافتا الى انه لهذا يحتل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة موقعاً محورياً في استراتيجيتنا في مصر

وتابع قائلا ": تعاونا العام الماضي مع البرنامج الريادي الشهير "شارك تانك" لدعم وتمكين رواد الأعمال المصريين، وفي عام 2022، وقعت أمازون مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر (MSMEDA) لدعم التجارة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم، نفخر بدعم أكثر من 556 مصنعاً مصرياً لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، كما أطلقنا مبادرة "المصري يكسب" التي تسلط الضوء على المنتجات المصرية المعروضة عبر أمازون مصر

ولفت الى انه تواصل أمازون مصر دعم البائعين من خلال استضافة قمة أمازون السنوية لبائعين المحليين، حيث نشارك قصص النجاح ونعزز فرص النمو. كما نقدم برامج تدريبية مكثفة لآلاف البائعين، ونشارك في المعارض والفعاليات المحلية البارزة مثل معرض "تراثنا" و"صُنع في دمياط".

وحول تعامل أمازون مع التحديات اللوجستية في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتية وسرعة التسليم

أكد الصاحى اننا في أمازون ننظر إلى التحديات باعتبارها فرصاً للابتكار، ونُسخّر جهودنا، خاصة في مجال التكنولوجيا للتغلب على التحديات اللوجستية مثل تطبيق طرق الدفع المحلية وتوصيل المنتجات للمناطق النائية، وتمكين مقدمي الخدمات من مطابقة المعايير العالمية، فقد أطلقنا برنامج "شركاء خدمة التوصيل" الذي يعتمد على موظفي التوصيل من شركات لوجستية قائمة لتوصيل الشحنات من محطات التوصيل التابعة لأمازون.

ويُمكّن هذا البرنامج رواد الأعمال من بدء وإدارة شركات التوصيل الخاصة بهم، حيث يوفر ما بين 20 إلى 40 مساراً للتوصيل.

وقد تم إطلاق البرنامج في عدة مدن رئيسية تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وطنطا، كما نقوم حالياً بتشغيل أكثر من 22 محطة توصيل.

وعن خطط توسيع مراكز الخدمات أو المستودعات في المنطقة لتحسين تجربة العملاء تحدث الصاحى ان التوسع اللوجستي يُعدّ محوراً أساسياً لتعزيز تجربة العملاء وتسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في مصر، فمنذ انطلاق أمازون في السوق المصري، نعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتنا من حيث السعة والإدارة والبنية التحتية التكنولوجية. في عام 2021، افتتحنا مركزاً لوجستياً في مدينة العاشر من رمضان، يُعدّ من أكبر مراكز أمازون في قارة إفريقيا من حيث الحجم والتقنيات، وقد صُمم هذا المركز لتسريع عمليات المعالجة والتوصيل وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما ينعكس مباشرةً على سرعة وجودة تجربة العملاء

واليوم، تواصل أمازون التوسع عبر خطة طموحة لزيادة السعة التخزينية الإجمالية لتصل إلى نحو 100,000 متر مكعب، مما يعزز قدرتنا على استيعاب عدد أكبر من المنتجات وتوفير تنوع أوسع لعملائنا. كما تشمل شبكتنا أكثر من 22 محطة توصيل تغطي معظم المحافظات المصرية، مما يمكّننا من تقديم خدمات توصيل أسرع وأكثر موثوقية. وفي عام 2023، كشفنا عن خارطة طريق توسعية جديدة تتضمن إنشاء منشآت تشغيلية إضافية.

ويأتي هذا التوسع لدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتعزيز جاهزيتنا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في مختلف أنحاء مصر.

وحول مساهمة أمازون في تطوير الكفاءات البشرية المحلية وتدريب الكوادر في قطاع التجارة الإلكترونية أكد الصاحى على إيمانه بأن الكفاءات البشرية هو القلب النابض لأي منظومة ناجحة، ولهذا نلتزم بتطوير مهارات الفرق من مجالات مختلفه من مهندسي البرمجيات والمطورين وعلماء البيانات التطبيقية، إضافة إلى المتخصصين في الوظائف الإدارية وخدمات العملاء وعمليات التشغيل وغيرها. نحرص على استقطاب أفضل المواهب من مختلف الخلفيات، وتطبيق استراتيجيات شاملة لتطوير الكفاءات التي ستقود التغيير في قطاع التجارة الإلكترونية بشكل مبتكر.

وقال نفخر اليوم بوجود أكثر من 2,000 موظف مصري في الشركة، نعتبرهم أساس نجاح أمازون في مصر. وعلى صعيد خلق فرص العمل، ساهمت استثماراتنا في مصر خلال عام 2023 بشكل غير مباشر في دعم أكثر من 20,000 وظيفة في قطاعات متعددة تشمل البناء واللوجستيات والخدمات المهنية. كما نعتمد على شبكة موسعة تضم نحو 5000 عامل غير مباشر في مختلف مكاتبنا وعملياتنا.

وأنشأنا مركزاً لخدمة العملاء في القاهرة الجديدة، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يعمل به أكثر من 1,100 موظف. ويمتد نطاق خدمات هذا المركز ليشمل دعم العملاء في أسواق دولية مثل ألمانيا وأستراليا.

وحول التوجه لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في عمليات أمازون بالمنطقة أشار المدير التنفيذى أمازون مصر انه تولي أمازون أهمية قصوى للاستدامة، وقد التزمت عالمياً بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040، وذلك ضمن مبادرة "The Climate Pledge" التي كانت من مؤسسيها. هذه المبادرة استقطبت انضمام أكثر من 550 شركة حول العالم.

وفي مصر، نعمل على دمج أنظمة كفاءة الطاقة في منشآتنا بما يتماشى مع هذا الالتزام العالمي. كما نتبنى ممارسات تشغيلية تهدف إلى تقليل الآثار البيئية قدر الإمكان.



وأشار الصاحى إلى أن أبرز التحولات التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية عالميًا، أنه يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تحولات تعكس النمو الكبير في العالم الرقمي.

ويأتي هذا التطور استجابةً لتركيز العملاء المتزايد على ثلاثة عوامل رئيسية: البحث عن أفضل الأسعار، والحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات، والاستمتاع بتجربة تسوق مريحة من المنزل - وهي الميزات التي تتيحها أمازون بسلاسة لعملائها.

وكنا في أمازون من الرواد في تقديم توصيات المنتجات المبتكرة مثل خيار "غالباً ما يتم الشراء معاً" (Frequently Bought Together) و"أفضل الاختيارات لك" (Top Picks for You). واليوم، نواصل هذا النهج الابتكاري مع دخول آليات جديدة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز تجربة العملاء، ومن أحدث تطبيقاته خدمة "Rufus" التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة.

وعن رؤيته لمستقبل التسوق عبر الإنترنت مقارنة بالتجارة التقليدية في العالم العربي اكد الصاحى ان مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة العربية واعد جداً، بل يمكنني القول إننا ما زلنا في بداية التحول الحقيقي. تتميز مصر بعدة عوامل تدعم هذا النمو: شريحة سكانية شابة، ونسبة استخدام مرتفعة للهواتف الذكية، وتزايد ملحوظ في الاعتماد على الخدمات الرقمية، وكلها مؤشرات قوية على عمق الفرص المتاحة.

ونشهد أيضاً تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني، مع تزايد تقدير العملاء للخدمات الرقمية المتميزة مثل عضوية أمازون برايم وتؤكد هذا التوجه دراسة أجرتها شركة HarrisX، حيث أشار 80% من المشاركين إلى أن العضويات الرقمية تجعل تجربة التسوق الإلكتروني أكثر سلاسة وكفاءة. ويرجع هذا إلى المزايا المتعددة التي تقدمها أمازون برايم مثل التوصيل المجاني والسريع، وعروض حصرية، توفر قيمة مضافة للعملاء.

ونتيجة لذلك، يتزايد إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني كخيار مكمل للتسوق التقليدي.

وحو التحديات التي تواجه المتاجر الإلكترونية الصغيرة في ظل المنافسة مع شركات التجارة الإلكترونية الكبرى لفت الصاحى ان التحدي الحقيقي ليس في المنافسة مع الشركات الكبرى، بل في القدرة على فهم احتياجات العملاء بدقة وعمق، وسد الفجوات الموجودة، فمفتاح النجاح للمتاجر الصغيرة هو في تقديم تجربة تسوق متكاملة تشمل أسعار تنافسية، وتجربة شراء سهلة تحقق رضا العملاء وبناء علاقة ثقة قوية ومستدامة معهم، وليس التركيز فقط على المنافسين.

وعن أهمية البيانات والتحليلات في تحسين تجربة المستخدم في التجارة الإلكترونية أوضح الصاحى اننا نستخدم البيانات في أمازون بمسؤولية لمساعدتنا على الابتكار لصالح العملاء وتعزيز تجربتهم في التسوق. نعمل على تحسين حياة العملاء من خلال ابتكارات عملية ومفيدة في مجال الذكاء الاصطناعي ونقوم ببناء وتطبيق تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة تكون موثوقة، وآمنة، وتوفر تجارب يثق بها عملاؤنا سواء كانت متعلقة بكفاءة التوصيل، أو سلاسة عملية الشراء، أو جودة خدمة العملاء. غير أن القيمة الحقيقية تكمن في كيفية تحليل هذه البيانات وتوظيفها. فالأرقام وحدها قد لا تعكس الصورة الكاملة، لذا نولي اهتماماً خاصاً لآراء العملاء ومراجعاتهم. كما يحرص المديرون التنفيذيون على المشاركة المباشرة في مكالمات العملاء لفهم التحديات وضمان معالجتها بكفاءة وسرعة.

وتابع “: نولي في أمازون اهتماماً خاصاً لدراسة سلوك العملاء وتحليل أنماط الشراء” .

ولفت الى انه لتحقيق هذا الهدف، نجري استطلاعات رأي دورية وتحليلات دقيقة للبيانات لتحسين تجربة التسوق بشكل مستمر وفعّال، وقد كشف بحث حديث عن توجهات لافتة في سلوك المتسوقين، حيث اعتبر 56% من المشاركين أن التوصيل المجاني يمثل ميزة أساسية في تجربة التسوق الإلكتروني. وانطلاقاً من هذا الفهم، حرصنا على توفير خدمة التوصيل المجاني والسريع ضمن عضوية برايم.

كما أظهرت الدراسة أن 76% من المشاركين يرون في مواسم العروض فرصة قيّمة لاقتناء منتجات من علامات تجارية مميزة وفاخرة قد لا تكون متاحة لهم في الأوقات العادية. ولذلك، نحرص على تقديم أفضل العروض والتخفيضات التي تلبي تطلعات عملائنا عبر مواسم متنوعة على مدار العام، مثل يوم برايم، وشهر رمضان، والجمعة البيضاء، والعيد.

وعن إمكانية تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي وحماية خصوصية المستهلك

أشار انه في أمازون، نعتبر حماية خصوصية العملاء وأمان بياناتهم ركيزة أساسية لا تنفصل عن مسيرة الابتكار الرقمي. فكل تطور تقني يخضع لمعايير صارمة تضمن حماية خصوصية المستخدم وتعزز ثقته. نوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقديم تجربة تسوق متميزة، مع استخدام هذه القدرات في حماية بيانات العملاء من المخاطر الرقمية المحتملة.

وحول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التسوق الإلكتروني أكد الصاحى ان الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر تطوراً في عصرنا، فهو قادر على معالجة بعض المشاكل الأكثر تحدياً للبشرية. ولهذا السبب، تستثمر أمازون في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتطوير المسؤول واستخدام نماذج اللغات الكبيرة Large language model - LLM في جميع أعمالنا. بعض الأمثلة: إعلانات أمازون: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل بيانات المنتج وآراء العملاء حول منتج أو خدمة ما، وسلوكيات التسوق، وذلك لتقديم نتائج فريدة من نوعها، ما يؤدي إلى توفير إعلانات أكثر فائدة للعملاء وأداءً أفضل للعلامات التجارية، مكان العمل والعمليات: نعمل على توسيع إمكانيات نماذج اللغات الكبيرة (large language models) لابتكار تقنيات المراكز اللوجستية والروبوتات، وتحسين توقعاتنا، وتحسين طرق التوصيل، حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتج الذي يريدونه، في حالة ممتازة، وفي الوقت المحدد. التخصيص: نستثمر في التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على التنقل في هذا الكتالوج الهائل والعثور على المنتج الأفضل لهم.

وقال كنا من أوائل من عرضوا المنتجات بتوصيات مثل "غالباً ما يتم الشراء معاً" Frequently bought together و"أفضل الاختيارات لك" Top picks for you. نواصل الابتكار لصالح العملاء، والابتكار في محركات توصيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمصممة خصيصاً لتقديم توصيات المنتجات المناسبة على الفور. العملاء يريدون الكثير من الخيارات، وأسعار منخفضة، وتوصيل سريع. وهذا الأمر لن يتغير. لهذا، نحن نواصل الاستثمار والابتكار لتلبية احتياجات العملاء. يُعَد الذكاء الاصطناعي ضرورياً للقدرة على تقديم هذه القيم.

ونصح الصاحى ما رواد الأعمال الشباب الراغبين في دخول صناعة التجارة الإلكترونية بأن النجاح في قطاع التجارة الإلكترونية يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: أولاً: فهم احتياجات العميل، المفتاح الرئيسي للنجاح هو التركيز على العميل وليس على المنافسة. على رواد الأعمال طرح الأسئلة الجوهرية: هل نقدم حلولاً لمشكلات حقيقية؟ هل نضيف قيمة ملموسة للعملاء؟

وأضاف إن الفهم العميق لمتطلبات السوق المحلي هو ما يميز المشاريع الناجحة ويضمن استدامتها. ثانياً: التطور المستمر

في ظل التغيرات المتسارعة، يصبح التعلم المستمر ضرورة وليس خياراً. تتوفر اليوم مجموعة متكاملة من الأدوات التقنية - من تحليلات البيانات المتقدمة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي - التي تمكّن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة وتنمية أعمالهم بكفاءة عالية. ثالثاً: المبادرة، التردد قد يضيع فرصاً ثمينة، بينما تفتح المبادرة المدروسة آفاقاً جديدة للنمو والنجاح.أمازون مصر تطلق "يوم برايم 2025" بخصومات استثنائية وشراكات موسعة

