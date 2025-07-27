محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر مديرية أمن الشرقية لتقديم التهنئة للواء عمرو رؤوف زكي لاستمراره في أداء مهام عمله مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن الشرقية ، متمنياً له التوفيق والسداد والاستمرار في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الشرقية.

أشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ علي أراضي أملاك الدولة وتحقيق الأمن والأمان داخل قري مراكز ومدن المحافظة

من جانبه أعرب مدير أمن الشرقية عن تقدير وشكره لمحافظ الشرقية على هذه اللفتة الطيبة وزيارته له اليوم لتهنئته باستمراره في منصبه مديرا لأمن الشرقيه ، مشيرا إلي أن هذه الزيارة تعكس حرص المحافظ على دعم جهود الشرطة بالمحافظة واستمرارا للتعاون الجاد مع الجهاز التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة والقضاء على البؤر الاجرامية والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون وإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي .

رافق المحافظ في الزيارة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.