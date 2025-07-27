بعد وفاته بحادث.. ننشر أول صورة لـ اللواء عصام عبدالله مدير أمن الوادي الجديد

ينشر موقع صدى البلد أول صورة لـ اللواء عصام عبدالله مدير أمن الوادي الجديد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل استلام مهام عمله.

وفاة اللواء عصام عبدالله مدير أمن الوادي الجديد

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة شرطة، أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين. ع ، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مدير أمن الوادي الجديد

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا بوقوع حادث مروري في أثناء سير سيارة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الغربي، قبل مدخل محور سمالوط، حيث انقلبت السيارة، مما أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين. ع في الحال.

كما أُصيب في الحادث كل من أمين الشرطة عبد الرحمن. ف 37 سنه وياسين. ت 42 سنه امين شرطة ويقيمان بمحافظة أسيوط، حيث تعرضا لإصابات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم نقل جثمان الفقيد إلى مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.