مدخنة المطبخ.. لانشات الإطفاء تخمد حريقا محدودا بنادي القضاة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بالتعاون مع لانشات إطفاء من شرطة المسطحات المائية، في السيطرة على حريق محدود اندلع ظهر اليوم بنادي القضاة النهري، دون وقوع أي إصابات بشرية.

لانشات الإطفاء تخمد حريق محدود بنادي القضاة

وكشفت المعاينة الأولية، إن الحريق نشب بسبب احتراق المدخنة الخاصة بشوايات المطبخ بمطعم النادي، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيطة في الموقع.

وكافحت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق اندلع داخل نادي القُضاة على كورنيش النيل بالدقي، وتحاصر سيارات ولانشات الإطفاء النيران لمنع امتدادها للمباني المجاورة.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة الدخان والنيران من داخل أحد المباني الملحقة بنادي القضاة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق وإنقاذ المتواجدين.