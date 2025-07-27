مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه فى جنايتى "سلاح نارى – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد أفراد الشرطة بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن (مصرعه) وبحوزته (بندقية آلية ، كمية لمخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من الأحكام الجنائية .





