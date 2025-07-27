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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصعب 48 ساعة في مصر.. الأحد والاثنين ذروة الموجة الحارة وهذه درجات الحرارة المحسوسة

حالة الطقس اليوم الأحد
حالة الطقس اليوم الأحد
رشا عوني

موجة شديدة الحرارة تسيطر على الأجواء وسط تقلبات جوية وارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد ٢٧ يوليو .
 

سبب الموجة الحارة


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سبب الموجة الحارة التي تشهدها مصر حالياً ، حيث جاء ارتفاع درجات الحرارة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض ، وتزامنه مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لترتفع درجات الحرارة ما بين 4 و6 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.


 

حالة الطقس اليوم

ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 43 درجة مئوية، وتسجل معدلات الرطوبة أعلى معدلاتها وتصل إلى 95% في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و80 إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.


 

حالة الطقس اليوم الأحد


حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة ، حيث تشير كافة خرائط توزيعات الضغط الجوي إلي استمرار الموجة الشديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.


 

درجات الحرارة اليوم 

شبورة مائية صباحاً

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ذروة الموجة الحارة


وتشهد حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، ذروة الموجة الحارة على البلاد، حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية نهارا وعلى الصعيد تصل إلى 46 درجة.

ذروة الموجة الحارة 


 

اليوم شديد الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الـ 48 ساعة القادمة، تحديدا يومي الاحد والاثنين، سوف تكون الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.


 

أمطار على هذه المناطق

تشهد بعض المناطق على البلاد امطار خفيفة تحديدا اليوم الأحد، تكون مناطق حلايب وشلاتين وسانت كاترين، تكون على فترات متقطعة، يصاحبها أيضا نشاط رياح وأيضا يتقدم نشاط الرياح إلى مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.


 

حالة الطقس اليوم الاحد

موعد انكسار الموجة الحارة


 

عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على كافة الأنحاء.


 

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 41 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية تسجل 34 للعظمى والمحسوسة 37 درجة

شمال الصعيد تسجل 43 للعظمى والمحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد تسجل 45 للعظمى والمحسوسة 46 درجة

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