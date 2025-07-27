الفنان أحمد ماهر ضيف برنامج كلام الناس على MBC مصر.. الليلة

تستقبل الإعلامية ياسمين عز، الليلة، عبر شاشة MBC مصر، النجم القدير أحمد ماهر، في حلقة خاصة ومميزة من برنامج "كلام الناس".

ويتحدث الفنان أحمد ماهر عن أعماله الفنية، ومشاريعه المُستقبلية، والنجاحات التي حققها، ويروي أسرارا وقصصا وتفاصيل يحكيها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية.

وكشف الفنان أحمد ماهر عن رأيه فى إعادة تقديم فيلم “شمس الزناتي” الذى شارك فى نسخته الأصلية عام 1991.

وقال أحمد ماهر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: لا مانع لطرح العمل خاصة أن الفيلم لا يعتبر إعادة لنفس الفكرة؛ لأنه سيطرح مرحلة الشباب التى تعتبر مرحلة ما قبل تقديم الفيلم، وبالتالي ستكون الأحداث مختلفة تماما.

وعن فكرة إعادة تقديم الأفلام بشكل عام؛ قال الفنان أحمد ماهر، إنه على الفنان الذي سيعيد تجسيد شخصية ما، أن يكون على قدر من المسؤلية، وتكون له بصمته الخاصة، ولا يستوحي أدائه من الشخصية الأصلية للعمل؛ حتى لا يقع في الفخ.