وفاة خالة الفنان أحمد أمين.. ومراسم الجنازة تقام غدًا

أعلن الفنان أحمد أمين خبر وفاة خالته السيدة نادية محمد مدبولي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، مشيراً أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



وقال أحمد أمين في منشوره: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالتي الحبيبة نادية محمد مدبولي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد الظهر.. أرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



وكان قد وجه الفنان أحمد أمين، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "دايما يقولك إيه، إنت نتيجتك في الثانوية العامة دي نهاية العالم، لأ متتخضش هي نهاية العالم، بس هي نهاية العالم بتاعت المذاكرة اللي من النوع دة، وبداية عالم جديد ممكن تبقى إنت أشطر فيه، إنت ممكن تكون مش شاطر أوي في المذاكرة دي بالمناهج دي بالطريقة دي، بس العالم الجديد بقى اللي إنت هتروحله وتتخرجله وتشتغل فيه، ممكن تبقى إنت أشطر في العالم دة".