نهاية العالم.. أحمد أمين يوجّه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة

وجه الفنان أحمد أمين، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "دايما يقولك إيه، إنت نتيجتك في الثانوية العامة دي نهاية العالم، لأ متتخضش هي نهاية العالم، بس هي نهاية العالم بتاعت المذاكرة اللي من النوع دة، وبداية عالم جديد ممكن تبقى إنت أشطر فيه، إنت ممكن تكون مش شاطر أوي في المذاكرة دي بالمناهج دي بالطريقة دي، بس العالم الجديد بقى اللي إنت هتروحله وتتخرجله وتشتغل فيه، ممكن تبقى إنت أشطر في العالم دة".

ضحايا الثانوية العامة

وعلى أثره، شهدت منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية، حيث لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع، عقب إعلان نتائج الثانوية العامة وتلقيه نبأ رسوبه.

وتلقت إدارة النجدة إخطارًا يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة العصافرة، فانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ، بصحبة سيارة الإسعاف.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الطالب ألقى بنفسه من الطابق السابع بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.