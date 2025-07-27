شقيق شيرين عبد الوهاب يحذرها من استغلال اسمها: اعملي مداخلة زي ما كنتي بتقولي

طلب محمد عبد الوهاب من شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تكشف حقيقة مدير أعمالها السابق الذى وصفه بالمحتال والنصاب وأنها بالفعل قررت إنهاء علاقتها به خلال الأيام الماضية ، ولكنه مازال يشهر باسمها .

وكتب محمد عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “كان فيه شخص الفنانة جايباه الفترة اللي فاتت ماسك الشغل طلع نصاب وحرامي والمفروض انه مشي و طردته من ايام اتواصل معايا حد من الفانز وقالي إن الشخص ده مأثر علي بعض من الفانز وبينشر بينهم كلام سلبي عنها وعايز يقلبهم عليها وكده”.



واستكمل محمد عبد الوهاب ، قائلا: “خدي بالك و ياريت تطلعي توضحي عشان مينصبش باسمك او تعملي مداخلة كده زي ما كنتي بتعملي مداخلات وتقولي متصدقوش اخويا وصدقة فلان وعلان او خلي المحامي بتاعك ينزل بيان يوضح بدل ما كل شوية يرفع عليا قضية زور”.

فضل شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الأخيرة

دعم الفنان فضل شاكر، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها إثر استخدامها تقنيات "بلاي باك" خلال حفلها في ختام مهرجان "موازين – إيقاعات العالم".

وكتب فضل عبر حسابه على "إنستجرام": “شيرين، كلنا منحبك، و كلنا حدك، و مارح نتركك، جمهور المغرب العريق والكبير والذويق، أنتم اهل الفن واهل الكرم، شيرين بنتكم اعذروها على التقصير بسبب الأزمات الصحيه والنفسيه الي تمر بيها، مهرجان موازين وجمهوره، جمهور مُحب وداعم”⁩

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

وكان قد كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل حالتها الصحية قبل حفل موازين بالمغرب.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على "فيسبوك": "حدث جدل حول حفلة شيرين بالمغرب، وأود أن أقول إن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت مبسوطة جدًا لمشاركتها في حفل موازين بالمغرب".



وتابع: "لكن للأسف، صباح يوم الحفل، عانت من أزمة صحية تزامنت مع نزلة معوية، ما استدعى استقدام أطباء من المغرب لعلاجها، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًا في جمهورها، رغم شدة الإجهاد الذي كانت تعانيه".

وأضاف: "أنا لم أحضر الحفل، ولكن بناءً على كلام المايسترو وقائد فرقتها... فإن شيرين غنّت وأبدعت في 23 أغنية لايف، على مدار ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض".

واختتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشقه جمهوره... ساعدوها، شجعوها، وساندوها.