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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ثقة في اقتصادنا

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن ما أعلنه البنك المركزي، حول ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، بمعدل 69.6%، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق؛ يمثل أهمية كبيرة وله دلالات كثيرة، منها ثقة المصريين بالخارج في خطوات الإصلاح الإقتصادي ونمو الاقتصاد المصري.

وأضاف طاهر في تصريحات له اليوم، ذلك الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج يشير أيضا إلى كفاءة العامل المصري في الخارج، بما يشجع على الاعتماد عليه في مختلف الدول.

وأشار إلى أن هذه التحويلات تمثل جزءا مهما من الأمن القومي بالبلاد؛ نظرا لأنها تعد مصدراً أساسياً للدخل القومي في مصر، وتساعد في تخفيف الضغط على الدولار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، كما تسهم في تقليل التضخم وتقليل الاعتماد على الدولار من خلال توفيره.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تحويلات المصريين النقدية من الخارج تشكل ركناً من أركان الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، توفر العملة الصعبة بشكل سريع دون تكاليف إضافية، بما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي.

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