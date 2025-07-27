أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

أعلنت الفنانة المصرية سما المصري في خطوة مفاجئة، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وارتداء الحجاب، مؤكدة أنها تمر بصراع نفسي كبير، وناشدت جمهورها بالدعاء لها ودعمها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

وقالت سما المصري، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها قررت إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل، بما في ذلك "إنستجرام" و"تيك توك"، مضيفة: "أنا قفلت الإنستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو دا، والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة… أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله.. يارب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما اقلعش الحجاب تاني يارب".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

