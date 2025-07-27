الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ذروة الموجة الحارة التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدةً أن البلاد تمر حاليًا بأعلى فترات الارتفاع في درجات الحرارة، والتي تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الحالية تُعد من أشد الموجات حرارةً وطولًا هذا الصيف، مشيرًا إلى أنها تبلغ ذروتها خلال الفترة من الأحد وحتى الثلاثاء.

وأضاف القياتي أن درجات الحرارة العظمى تسجل ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 46 درجة مئوية، لافتًا إلى أن هذه الدرجات تُقاس في الظل داخل محطات الرصد.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وقلة حركة الرياح يعززان الإحساس بالحرارة، حيث يشعر المواطن بدرجات حرارة فعلية تفوق المُعلنة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.