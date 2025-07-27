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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد: تشغيل القطار الثاني لتيسير عودة الأشقاء السودانيين غدا

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه في إطار العلاقات التاريخية الممتدة، والروابط الأخوية الوثيقة بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين المقيمين على أراضيها، تقرر استمرار تشغيل قطار مخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تقرر تسيير القطار  المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) غدا الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى السد العالي الساعة 23:40 مساءً، وفقًا للجدول المرفق.

وأشارت إلى أن القطار نفسه سيعود برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، لخدمة جمهور الركاب حيث يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحًا.

وأوضحت أنه تم تزويد القطار بعربة إضافية لنقل الأمتعة (عربة سبنسة)، لتوفير مساحة مناسبة لنقل المتعلقات الشخصية الخاصة بالأشقاء السودانيين، بما يضمن لهم أقصى درجات الراحة والتيسير.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم الدعم المستمر للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.

شعبي وادي النيل مصر السودان

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