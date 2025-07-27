بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن بعض الكليات بتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، بنظاميه الحديث والقديم، الدور الأول، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

تنسيق الجامعات 2025

وأوضحت أنه سوف يتم القبول بعدد من الكليات الجديدة هذا العام من خلال موقع التنسيق الالكتروني، من بينها: (كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج، كلية العلوم بمدينة السادات، كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد، كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور).

وأشارت إلى أنها إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.