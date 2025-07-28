ارتفاع بتلك النسبة.. مكتب التنسيق يصدم طلاب الثانوية هذا العام

قال الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، إن التقديم ل شهادات المعادلة سيكون في 20 سبتمبر ، وليس في الفترة الحالية.

الإعلان عن المرحلة الأولى

وأكد المشرف العام على التنسيق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» ، أن الشغل الشاغل خلال الفترة الحالية هو الثانوية العامة، واليوم بدأت عمليات الإعلان عن المرحلة الأولى، والتي من المقرر لها أن تبدأ بعد الغد.

وأوضح أنه تم تحديد الحد الأدنى للشعب الثلاثة، سواء كان بنظام الثانوية العامة الحديثة أو القديمة، أما بالنسبة لشهادات المعادلة لم تتغير عما سبق، نفس القواعد والنظم التي تمت في السنوات الأخيرة تطبق حاليا.

ولفت إلى أن مؤشرات النجاح بداية من 80% فيما فوق أعلى من العام الماضي، وبالتالي الحد الأدنى في الشعبة العلمية حوالي 1.5%، والشعبة الهندسية حوالي 1.4%، والأدبي مرتفع بنسبة 4%، نظرا لأن الدرجات مرتفعة لهذه الشريحة هذا العام.

وشدد على أن درجات القبول بكليات القمة سترتفع بنفس نسبة ارتفاع الدرجات.