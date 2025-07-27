النائبة جيهان زكي: الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية

أكدت النائبة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، أن هناك خللًا واضحًا في تدريس علم المصريات داخل مصر، رغم أنه أصبح مرتبطًا باسم الدولة ويتم تدريسه في كبرى الجامعات العالمية.

وقالت جيهان زكي، خلال لقاء لها لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية، مضيفة: "أنا من أشد المعترضين على أن تُدار الآثار كملف سياسي، لأنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثقافة العامة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام لا يجب أن ينصب فقط على التاريخ القديم، بل يجب مواجهة التزييف في التاريخ الحديث أيضًا، معتبرة أن ذلك من صميم تكوين الوعي الوطني.