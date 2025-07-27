إعادة تشغيل مياه الشرب بنسبة 75%.. ووصولها لفيصل والعمرانية تدريجيا

أكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، أن جهودًا كبيرة بُذلت خلال الساعات الماضية لإعادة تشغيل محطة مياه الشرب المتوقفة، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء وفّرت مصدر طاقة بديل بنسبة 75% لتشغيل المحطة، وذلك بإشراف مباشر من وزير الكهرباء ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وأوضح "عابدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلاميين لما جبريل، ومحمود السعيد، أن المحطة التي عادت للعمل تنتج 750 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وتغذي مناطق واسعة تشمل الهرم، والعمرانية، وفيصل، والمنيب، والبحر الأعظم، بالإضافة إلى مناطق أخرى متضررة من الانقطاع الأخير.

وأضاف: "وصلنا إلى نسبة 75% من التشغيل الفعلي للمحطة حاليًا، بفضل الجهد المشكور لزملائنا في الكهرباء، والحمد لله المياه بدأت تعود تدريجيًا، ووصلت بالفعل إلى مناطق عديدة في فيصل والعمرانية".

وأكد أن النسبة المتبقية 25% من تشغيل المحطة ستُستكمل خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا شديدًا على إعادة الخدمة بالكامل لكل المناطق التي تضررت من الانقطاع في أقرب وقت ممكن.

وللتعامل مع الأزمة، كشف عابدين عن الدفع بـأكثر من 40 سيارة مياه نقية، منها 20 سيارة من شركة مياه الجيزة، و20 سيارة من الشركات الشقيقة، بهدف تغطية احتياجات المواطنين في المناطق المتضررة بشكل مؤقت حتى عودة الخدمة بالكامل.